Bayer : Victoire judiciaire aux Etats-Unis, le titre monte

(CercleFinance.com) - L'action Bayer évolue en hausse vendredi à la Bourse de Francfort au lendemain d'une victoire judiciaire aux Etats-Unis dans l'une des nombreuses affaires concernant son herbicide Roundup.



Après trois décisions de justice défavorables prononcées en 2018 et 2019, et qui ont abouti à de lourds dommages et intérêts, un tribunal californien a donné raison au géant chimique allemand hier.



Il s'agit du deuxième verdict favorable qui lui est accordé après le dossier Clark, qui s'était soldé par le déboutement d'un jeune plaignant en octobre dernier.



Les analystes financiers soulignent que ce jugement constitue un 'développement significatif' pour le groupe.



'Pour mémoire, sur les 125.000 plaintes qui font l'objet du règlement à l'amiable pour lequel Bayer a provisionné 9,8 milliards de dollars, plus de 20.000 plaignants n'ont pas accepté les termes de l'accord', rappellent les équipes d'UBS.



D'après le bureau d'études, la victoire en justice de Bayer pourrait les pousser à revoir leur décision.



'Peut-être plus important, cette victoire pourrait renforcer la confiance des investisseurs selon laquelle les provisions de 6,5 milliards de dollars qui ont été constituées en vue de futurs procès sont bien calibrées', ajoute-t-il.



A 14h00, le titre gagnait 2,7% alors que le DAX naviguait autour de l'équilibre.



