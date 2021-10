Bayer : Va présenter de nouveaux résultats à la Kidney Week

(CercleFinance.com) - Bayer présentera de nouvelles analyses sur les résultats cardiovasculaires et rénaux de KERENDIA (finérénone).



Une analyse plus approfondie de FIDELITY sera présentée dans le cadre de l'étude du rôle de la finerénone sur les résultats rénaux par traitement de base.



' KERENDIA est indiqué pour réduire le risque de baisse prolongée du DFGe, d'insuffisance rénale terminale, de décès cardiovasculaire, d'infarctus du myocarde non mortel et d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque chez les patients adultes atteints d'insuffisance rénale chronique (IRC) associée au diabète de type 2 (DT2) ' indique le groupe.



Ces données seront présentées lors de sessions scientifiques dans deux présentations orales lors de la Kidney Week 2021 de l'American Society of Nephrology (ASN).





