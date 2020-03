Bayer : Va faire don d'un million de médicaments

(CercleFinance.com) - Bayer annonce prévoir de faire don d'un million de médicaments en vente libre et de multivitamines aux Américains qui en ont besoin, afin d'aider à faire face à l'épidémie de coronavirus.



En collaboration avec des organisations à but non lucratif, Bayer fera ainsi don de produits tels que l'aspirine, ou luttant contre les symptômes du rhume et de la grippe, ainsi que des produits contre les allergies.



