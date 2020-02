Bayer : Va faire appel d'un verdict aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Bayer annonce ce lundi qu'il fera appel du verdict américain qui a accordé à un agriculteur, spécialisé dans les pêches, 265 millions de dollars pour les dommages causés par l'herbicide Dicamba.



Dans sa déclaration, Bayer a ainsi déclaré être 'clairement en désaccord' avec le verdict, soulignant que dans le cas de M. Bader, l'agriculteur impliqué, il n'y avait aucune preuve pertinente montrant que les produits de Monsanto étaient présents dans sa ferme et étaient responsables de pertes sur sa récolte.



'Sans la gestion des mauvaises herbes, le monde subirait une perte de rendement massive, ce qui entraînerait moins de céréales, des récoltes nettement plus petites et finalement moins de nourriture pour les personnes et les animaux', ajoute le groupe.



