Bayer : Va fabriquer le vaccin à ARNm de CureVac en Allemagne

(CercleFinance.com) - A la suite de son alliance avec CureVac plus tôt dans l'année, Bayer annonce aujourd'hui avoir les compétences et les capacités nécessaires pour fabriquer le vaccin à base d'ARNm de CureVac, en Allemagne.



'Nous prévoyons donc d'ajouter 160 millions de doses supplémentaires de vaccin CureVac en 2022 pour étendre davantage leur réseau d'approvisionnement et leur capacité globale en utilisant le réseau de fabrication de Bayer. Le premier produit commercial de cette expansion pourrait déjà être disponible vers la fin de cette année', ont fait savoir les dirigeants de Bayer, à l'occasion d'une conférence de presse organisée aujourd'hui.



Après des discussions avec le gouvernement allemand, Bayer a estimé qu'il était devenu clair que les capacités de fabrication actuelles de vaccins devaient être augmentées, en particulier pour les variantes potentielles du virus SARS-CoV-2.



