Bayer : Une tonalité optimiste à l'occasion de l'AG

(CercleFinance.com) - L'entreprise pharmaceutique et agrochimique Bayer s'est déclarée vendredi 'sur la bonne voie' à l'occasion de son assemblée générale annuelle, organisée dans son fief de Leverkusen.



Son directeur général Werner Baumann a estimé que le groupe avait réussi son exercice 2021, à la fois d'un point de vue opérationnel et stratégique, en réussissant à dépasser ses prévisions alors que l'exercice était censé constituer une 'année de transition'.



Concernant 2022, Bayer a fait montre d'un ton optimiste en déclarant s'attendre à ce que la croissance de ses activités se poursuive, en dépit de l'incertitude posée par le conflit en Ukraine.



La société assure ainsi avoir signé un début d'année 2022 'particulièrement réussi'. Ses résultats de premier trimestre paraîtront le mardi 10 mai.



L'AG de vendredi a été l'occasion pour les actionnaires de ratifier le versement d'un dividende annuel de deux euros par titre.



Après un gain de plus de 1,5% vendredi, l'action Bayer repartait à la baisse lundi matin en décrochant de près de 3,8%.



Depuis le début de l'année, le titre affiche néanmoins un bond de plus de 28%, ce qui en fait de loin la meilleure performance de l'indice DAX et de l'Euro STOXX 50 cette année.



