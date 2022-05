Bayer : Une enveloppe pour lutter contre la faim

(CercleFinance.com) - Bayer annonce la signature de l'Engagement du secteur privé Faim Zéro, pris dans le contexte d'un Sommet des Nations Unies en 2021, le groupe allemand s'engageant ainsi à dédier 160 millions de dollars pour aider à éradiquer la faim dans le monde.



L'engagement de l'agrochimiste ira vers les communautés en Asie, en Afrique et en Amérique latine, en améliorant l'autonomisation et à l'accès aux produits et à l'expertise agricoles des petits producteurs d'ici 2030.



En particulier, Bayer investira plus de 100 millions de dollars de son engagement global dans la recherche et le développement pour mettre des semences de légumes de qualité entre les mains des petits agriculteurs.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.