Bayer : Une cession à venir dans les produits phytosanitaires

(CercleFinance.com) - Le groupe pharmaceutique et agrochimique Bayer a dévoilé mercredi une série de mesures visant à accélérer la transformation stratégique de sa division phytosanitaire ('crop science').



Le géant allemand a notamment annoncé qu'il avait l'intention de se séparer de son activité 'Environmental Science Professional', qui comprend notamment ses insecticides et ses produits anti-vectoriels pour les espaces verts, afin de pouvoir se concentrer sur ses activités dans l'agriculture.



La division appelée à être cédée a généré un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros en 2019, rappelle Bayer dans un communiqué.



Le groupe a également annoncé ce mercredi la nomination du Dr. Jacqueline Applegate au poste de responsable de sa branche 'crop science' en Amérique du Nord afin de doper sa croissance dans cette région hautement stratégique d'un point de vue commercial.



A la Bourse de Francfort, l'action Bayer s'inscrivait en hausse de 3,5% mercredi en fin d'après-midi, soit la deuxième plus forte hausse de l'indice DAX.



