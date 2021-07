Bayer : Une autorisation sur le marché américain

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé lundi que la Food and Drug Administration (FDA) avait approuvé son médicament Kerendia pour le traitement de la maladie rénale chronique chez les patients atteints de diabète de type 2.



Cet antagoniste des récepteurs des minéralocorticoïdes empêche la suractivation de protéines à l'origine de fibrose et d'inflammation des cellules, explique le groupe allemand.



Il permet de réduire, entre autres, le risque d'insuffisance rénale, de mortalité cardiovasculaire, d'infarctus du myocarde et de défaillance cardiaque, précise le laboratoire.



Kerendia devrait être commercialisé aux Etats-Unis d'ici à la fin du mois. En Europe, une demande d'enregistrement a été déposée en vue d'une prochaine autorisation de mise sur le marché.



