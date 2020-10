Bayer : Un rachat dans les thérapies cellulaire et génétique

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé lundi le rachat d'Asklepios BioPharmaceutical, une société américaine non cotée spécialisée dans les thérapies cellulaire et génétique.



Le premier groupe pharmaceutique allemand a indiqué qu'il s'acquitterait d'un montant de deux milliards de dollars pour faire l'acquisition de sa cible, qui est basée en Caroline du Nord.



L'opération prévoit également le versement de deux milliards de dollars supplémentaires sous la forme de paiements d'étape liés à la réalisation de certains objectifs cliniques.



Propriétaire de plus de 500 brevets dans la production d'oligonucléotides chimère et de souches auto-complémentaires, AskBio conduit actuellement une série de programmes cliniques dans les maladies neurodégénératives, neuromusculaires et cardiovasculaires.



Ses principaux objectifs se situent, pour l'instant, dans l'élaboration de traitements pour la maladie de Pompe, la maladie de Parkinson et l'insuffisance cardiaque congestive, ainsi que pour l'hémophilie et la maladie de Duchenne.



