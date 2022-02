Bayer : Un 'pipeline' composé de 50 médicaments

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé lundi qu'il disposait d'un 'solide' pipeline de nouveaux médicaments, composé d'environ 50 projets de traitements expérimentaux actuellement en cours de développement.



Le groupe pharmaceutique allemand met notamment en évidence son potentiel de croissance dans le domaine de la cardiologie grâce aux récents lancements de Kerendia, un comprimé contre les maladies cardiovasculaires, et de Verquvo, un antihypertenseur.



Le laboratoire dit également aspirer à rentrer dans le 'top 10' des plus grands spécialistes de l'oncologie d'ici à 2030, avec la mise sur le marché de Nubeqa, un traitement du cancer de la prostate qu'il dit considérer comme un pilier de sa future croissance.



Après les résultats positifs de phase III obtenus par le médicament, Bayer avait estimé la semaine passée que le médicament pourrait bientôt générer des ventes annuelles de plus de trois milliards de dollars.



Toutes ces annonces interviennent alors que le groupe organise aujourd'hui à Berlin son séminaire consacré à ses médicaments, le 'Bayer Pharma Media Day 2022'.



La démarche ne semblait pas totalement convaincre les investisseurs dans l'immédiat, puisque l'action Bayer perdait 1,2% en Bourse de Francfort lundi en milieu d'après-midi.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.