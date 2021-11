Bayer : Un nouveau président de Crop Science

(CercleFinance.com) - Le conseil de surveillance de Bayer a nommé Rodrigo Santos au conseil d'administration et au poste de président de la division Crop Science, à compter du 1er janvier 2022.



Rodrigo Santos est actuellement Chief Operating Officier de la division Crop Science de Bayer et responsable des opérations commerciales mondiales de l'activité agricole de l'entreprise.



' La division Crop Science est extrêmement bien placée pour établir les normes de l'industrie en termes d'innovation et de durabilité. L'accent sera désormais mis sur cette fondation dans les années à venir afin de réaliser pleinement le potentiel important de création de valeur ', a déclaré le professeur Dr. Norbert Winkeljohann, président du conseil de surveillance de Bayer.



