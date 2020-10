Bayer : Un nouveau chef pour la recherche pharmaceutique

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé mardi le recrutement du Dr. Christian Rommel, nommé au poste de responsable de la recherche et développement (R&D) de ses activités pharmaceutiques.



Rommel occupait jusqu'ici les fonctions de responsable mondial de la recherche oncologique et des premières phases de développement au sein du groupe biopharmaceutique bâlois Roche.



Il succédera au Dr. Joerg Moeller, appelé à quitter le groupe allemand à la fin de l'année pour se consacrer à d'autres opportunités de carrière.



Passé chez Amgen, Merck Serono et Regeneron, Christian Rommel est titulaire d'un master de pharmacologie à l'Université Ernst-Moritz-Arndt et d'une maîtrise en oncologie moléculaire à l'institut Max Planck de Berlin et à l'Université de Zurich.



