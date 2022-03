Bayer : Un milliard d'euros de bénéfice net en 2021

(CercleFinance.com) - Bayer annonce que ses ventes ont atteint 44 MdsE en 2021, soit une hausse de 8,9% par rapport à l'exercice précédent, porté par l'activité de la division Crop Science (+11,1%), de la division Pharmaceuticals (+7,4%) et Consumer Health (+6,5%).



De son côté, l'EBITDA avant élément spéciaux recule de 2,5%, à 11,1 MdsE et l'EBIT ressort à 3,35 MdsE, loin de l'EBIT de 2020 (-16,1 MdsE).



Bayer enregistre finalement un bénéfice net de 1 MdE, contre une perte de 10,5 MdsE un an plus tôt. Le BPA ressort ainsi à 1,02 euro, contre -10,68 euros en 2020.



Dans le cadre de ses prévisions ajustées pour 2022, Bayer prévoit de générer des ventes comprises entre 46 et 47 milliards d'euros en 2022 (en fonction des taux de change) avec une croissance des ventes d'environ 7 % chez Crop Science, de 3 à 4 % chez Pharmaceuticals et d'environ 4 à 5 % chez Consumer Health. Bayer s'attend à afficher un bénéfice par action de base d'environ 7 euros.



