Bayer : Traitement prometteur du lymphome non-hodgkinien

(CercleFinance.com) - Bayer annonce qu'un essai de phase III a montré l'efficacité du traitement associant le copanlisib et le rituximab chez les patients atteints de lymphome non-hodgkinien indolent récidivant (LNI).



Les patients traités présentaient une diminution du risque de progression de la maladie ou de décès de 48% par rapport aux patients traités par rituximab et placebo.



Selon Pier Luigi Zinzani, de l'Institut d'hématologie et d'oncologie médicale de l'Université de Bologne en Italie, ces données 'signalent une avancée indispensable' dans le paradigme de traitement.





