Bayer : Thérapies inédites autour de la maladie de Parkinson

(CercleFinance.com) - Bayer AG a annoncé aujourd'hui que sa filiale à 100% BlueRock Therapeutics (BlueRock), avait administré avec succès DA01 -un traitement constitué de neurones dopaminergiques dérivés de cellules souches pluripotentes- à un patient atteint de la maladie de Parkinson, dans le cadre d'une étude clinique de phase I.



Un programme de thérapie génique visant à fournir des thérapies avancées pour la maladie de Parkinson est également mis en oeuvre par Asklepios BioPharmaceutical (AskBio), une société thérapie génique détenue à 100 % par Bayer.



' Le potentiel des candidats cliniques de BlueRock et d'AskBio pour traiter la maladie de Parkinson pourrait être immense ', a déclaré Wolfram Carius, responsable de la thérapie cellulaire et génique chez Bayer.



' Pour la première fois, il pourrait être possible d'arrêter et d'inverser cette maladie dégénérative et d'aider véritablement les patients dont les besoins médicaux non satisfaits sont importants', a-t-il ajouté.





