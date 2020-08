Bayer : Soutien de l'initiative SBT aux objectifs climatiques

(CercleFinance.com) - Bayer indique que l'initiative Science Based Targets initiative (SBT) a confirmé que Bayer 'prend sa part dans la limitation du réchauffement global à 1,5°C, conformément à l'Accord de Paris', le groupe allemand visant une réduction de 42% de ses émissions à horizon 2029.



Collaboration entre le Carbon Disclosure Project (CDP), l'United Nations Global Compact, le World Resources Institute (WRI) et le World Wide Fund For Nature (WWF), l'initiative SBT a été rejointe jusqu'alors par plus de 950 entreprises dans le monde.





