Bayer : Soutien à l'initiative HDVI

(CercleFinance.com) - Bayer annonce son soutien au Harvard Data Science Initiative, un nouvel effort de recherche pluriannuel destiné à 'mieux comprendre comment construire la confiance dans la fiabilité, les capacités et l'intégrité des données scientifiques'.



Le groupe allemand de chimie-pharmacie précise que le premier objet du HDSI sera 'd'étudier les réponses du public aux scientifiques et à leurs découvertes à la suite du Covid-19, la confiance dans d'autres sujets scientifiques devant être traitée à l'avenir'.



