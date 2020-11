Bayer : Soutien à des jeunes pousses dans la santé numérique

(CercleFinance.com) - Bayer annonce qu'il va soutenir cinq nouvelles jeunes pousses (Caria, Elly Health, Decipher Biosciences, Sweetch et MyONCARE), dans le cadre de son programme de partenariats G4A Digital Health, choisies parmi plus de 400 applications venant de plus de 65 pays.



Il explique que ce programme vise à 'favoriser le développement d'un écosystème numérique de santé, tout en soutenant des solutions de santé intégrées dans les champs des maladies cardio-métaboliques et rénales, de l'oncologie et de la santé des femmes'.



