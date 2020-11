Bayer : Sollicite la FDA et l'EMA pour la finerénone

(CercleFinance.com) - Bayer annonce aujourd'hui la soumission de demandes réglementaires auprès de la FDA (Food and Drug Administration) des États-Unis et de l'Agence européenne des médicaments (EMA) afin d'obtenir l'approbation de la finerénone pour les patients atteints d'insuffisance rénale chronique (IRC) et de diabète de type 2 (DT2).



La finerénone a en effet démontré des avantages rénaux et cardiovasculaires chez les patients atteints d'IRC et de DT2 dans l'étude de phase III FIDELIO-DKD.



Si elle est approuvée, la finerénone pourrait être une nouvelle option de traitement pouvant ralentir la progression de la maladie, a déclaré le professeur George L. Bakris, de l'Université de médecine de Chicago, et chercheur principal de l'étude.



