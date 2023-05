Bayer : Signe un accord avec Cat Creek Energy

(CercleFinance.com) - Bayer et Cat Creek Energy (CCE), producteur indépendant d'énergie renouvelable, ont annoncé aujourd'hui un accord d'achat structuré à long terme de crédits d'énergie renouvelable (REC).



Celui-ci répondra aux besoins en électricité renouvelable de Bayer et conduira à la construction par CCE de plusieurs ressources d'énergie renouvelable variable ainsi que d'installations de stockage de l'énergie dans l'Idaho. Les projets d'énergie renouvelable produiront 1,4 térawattheure d'électricité propre par an.



' Cet accord permettra de couvrir 40 % de la demande mondiale de Bayer et 60 % de la demande d'électricité achetée par Bayer aux États-Unis à partir de sources renouvelables ', a déclaré Werner Baumann, directeur général de Bayer AG.



En termes de CO2, l'accord permet à Bayer de réduire ses émissions annuelles de 370 000 tonnes.



