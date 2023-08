Bayer : Résultats encourageants dans la maladie de Parkinson

(CercleFinance.com) - Bayer AG et sa filiale en propriété exclusive BlueRock Therapeutics LP ont présenté aujourd'hui les détails des données positives d'un essai de phase I portant sur le bemdaneprocel (BRT-DA01), une thérapie expérimentale dérivée de cellules souches visant à traiter la maladie de Parkinson.



L'étude a atteint l'objectif principal consistant à démontrer l'innocuité et la tolérabilité chez les 12 participants sans qu'aucun événement indésirable grave (EIG) lié au bemdaneprocel n'ait été signalé pendant un an.



' Les données de cette étude ouverte de phase I sont extrêmement encourageantes ', a déclaré Claire Henchcliffe, présidente du département de neurologie de l'École de médecine UCI de l'Université de Californie à Irvine et l'un des chercheurs principaux de l'étude.



' Bien qu'il s'agisse d'une petite étude ouverte, atteindre l'objectif principal de l'étude en matière de sécurité et de tolérabilité ainsi que les premières améliorations observées dans les résultats cliniques représente un grand pas en avant. Nous espérons désormais que ces tendances se poursuivront et se traduiront par des bénéfices significatifs pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson dans le cadre d'essais cliniques contrôlés. '



