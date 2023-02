Bayer : Résultats attendus en baisse cette année

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé mardi s'attendre à des résultats en baisse d'une année sur l'autre en 2023, un avertissement qui provoquait un repli marqué de son titre à la Bourse de Francfort.



Vers 9h40, le titre Bayer chute de 3,7%, signant la plus forte baisse d'un indice DAX en repli de 0,5%.



Le géant allemand, présent aussi bien dans la chimie que dans la pharmacie, justifie la prudence de ses prévisions par des prix attendus en baisse cette année et par les effets persistants de l'inflation sur ses coûts.



Pour 2023, le groupe Leverkusen dit tabler sur un Ebitda avant éléments exceptionnels et ajusté des variations de changes compris entre 12,5 et 13 milliards d'euros.



Sur l'exercice écoulé, son Ebitda avant exceptionnels a grimpé de 20,9% à 13,5 milliards d'euros, porté par les performances 'exceptionnelles' de sa branche de protection des cultures.



'2022 a été un exercice particulièrement réussi pour Bayer en dépit de l'environnement difficile', s'est félicité Werner Baumann, le président du directoire.



'Nous avons pu atteindre, malgré ce contexte difficile, les objectifs financiers que nous avions révisés à la hausse au mois d'août', souligne-t-il dans un communiqué.



Mais l'entreprise dit anticiper pour cette année une baisse des prix de ses herbicides pour l'agriculture et de ses produits pharmaceutiques les plus courants.



Après avoir enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 8,7% à périmètre comparable l'an dernier, à plus de 50,7 milliards d'euros, Bayer s'attend à une modération de sa croissance en 2023, anticipée autour de 2% ou 3%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.