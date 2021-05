Bayer : Repli de 3% du BPA core au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Bayer publie au titre de son premier trimestre 2021 un BPA core en repli de 3% à 2,59 euros, niveau toutefois supérieur au consensus, et un EBITDA avant éléments exceptionnels en baisse de 6,2% à 4,12 milliards d'euros, pénalisé par des effets de changes.



A plus de 12,3 milliards, le chiffre d'affaires du groupe allemand a augmenté de 2,8% en organique, avec une forte croissance en agrochimie dans un environnement de marché amélioré, et des ventes en pharmaceutiques stables en comparaison annuelle.



Bayer confirme ses objectifs pour 2021 publiés en février dernier, à savoir un EBITDA avant éléments exceptionnels compris entre 11,2 et 11,5 milliards d'euros, ainsi qu'un chiffre d'affaires entre 42 et 43 milliards.



