Bayer : Relèvement d'objectifs pour 2021

(CercleFinance.com) - Bayer indique anticiper désormais pour 2021 un BPA coeur d'environ 6,50 à 6,70 euros (contre 6,40 à 6,60 euros auparavant) hors effets de changes et un cash-flow libre entre environ -0,5 et -1,5 milliard d'euros (contre -2 à -3 milliards précédemment).



Toujours hors effets de changes, le groupe allemand d'agrochimie et de pharmacie table sur un chiffre d'affaires de l'ordre de 44 milliards d'euros, en croissance organique d'environ 7% (et non plus de 6%), ainsi que sur une marge d'EBITDA avant exceptionnel d'environ 26%.



Sur le troisième trimestre 2021, Bayer a engrangé un BPA coeur en progression de 29,6% à 1,05 euro, et un EBITDA avant éléments exceptionnels en augmentation de 16,4% à 2,09 milliards d'euros, pour des revenus en croissance organique de 14,3% à 9,78 milliards.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.