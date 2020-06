Bayer : Rejoint un projet de santé publique en Afrique-Asie

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé vendredi qu'il allait abonder à hauteur de 10 millions de dollars à un projet conduit par la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, une école de santé publique américaine.



L'initiative, également appuyée par The Gates Institute, vise à proposer des modes de contraception et des méthodes de planning familial aux femmes et jeunes femmes vivant dans les quartiers les plus défavorisés des villes d'Afrique et d'Asie.



Le groupe pharmaceutique allemand rappelle qu'il prévoit de son côté de fournir 100 millions de pilules contraceptives à des femmes vivant dans des faibles à revenus faibles ou intermédiaires.



