Bayer : Recrutement de la phase III pour la thrombose

(CercleFinance.com) - Bayer annonce les premiers patients recrutés dans des études mondiales de phase III pour l'asundexian, inhibiteur oral expérimental du FXIa.



Asundexian appartient à une nouvelle classe potentielle de médicaments à l'étude pour la prévention de la thrombose. OCEANIC est l'une des plus grandes études de phase III jamais entreprises par Bayer.



Le programme OCEANIC étudiera l'efficacité et l'innocuité de l'asundexian dans la prévention de l'AVC chez les patients atteints de fibrillation auriculaire ainsi que chez les patients ayant subi un AVC ischémique non cardioembolique ou un accident ischémique transitoire (AIT) à haut risque.



OCEANIC-AF et OCEANIC-STROKE devraient recruter plus de 27 000 patients dans plus de 40 pays.



' Malgré les progrès de l'anticoagulation, le risque potentiel de saignement peut être une raison pour laquelle certains patients ne sont pas traités et souligne la nécessité de traitements alternatifs pour prévenir la thrombose. ' a déclaré Manesh Patel, investigateur principal de l'essai OCEANIC-AF.



