Bayer : Rachète la majorité de CoverCress à Bunge et Chevron

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé lundi avoir trouvé un accord avec le groupe de négoce de céréales Bunge et le géant pétrolier Chevron en vue de prendre une participation majoritaire au sein de leur filiale commune CoverCress.



Aux termes de l'accord, le groupe de chimie allemand va faire l'acquisition de 65% du capital de CoverCress, qui produit des espèces annuelles d'oléagineux, tandis que les 35% restants du capital seront détenus par Bunge et Chevron.



Créée en 2013, CoverCress propose aux producteurs de maïs et de soja une semence leur permettant d'ajouter une nouvelle culture sur leurs terres existantes pendant la saison d'hiver.



L'huile obtenue à partir de ces graines peut ensuite être transformée en diesel renouvelable, d'où l'intérêt manifesté par Chevron.



