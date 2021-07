Bayer : Provisions augmentées dans le dossier Roundup

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé jeudi qu'il allait constituer une provision supplémentaire de 4,5 milliards de dollars (3,8 milliards d'euros) au titre de la procédure judiciaire qui vise son herbicide Roundup aux Etats-Unis.



Dans un communiqué, le groupe de chimie allemand explique que ce montant - qui sera comptabilisé dans les comptes de deuxième trimestre - est destiné à se préparer à un scénario selon lequel il pourrait être amené à régler à l'amiable le litige avec les plaignants.



Bayer précise toutefois qu'il préfère pour l'instant retenir un 'premier scénario' selon lequel une décision favorable de la Cour suprême des États-Unis permettrait de mettre fin 'en grande partie' au contentieux.



'Le groupe estime qu'il y a de bonnes chances pour que le premier scénario se matérialise et pense qu'il existe de solides arguments pour que la Cour suprême accepte l'affaire et rende un verdict favorable', explique-t-il.



'Cependant, Bayer se tient également prêt en vue du deuxième scénario', ajoute-t-il.



Bayer a prévu de déposer une requête en vue d'une révision par la Cour suprême du verdict dans l'affaire Hardeman au mois d'août. Si la Cour devait se saisir du dossier, son jugement serait rendu probablement en 2022.



A la Bourse de Francfort, le titre Bayer progressait de 1% après ces annonces, les investisseurs jugeant que la provision de deux milliards de dollars précédemment constituée par Bayer dans le dossier était très insuffisante.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.