Bayer : Plusieurs milliards d'euros d'économies en vue

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé mercredi qu'il comptait économiser plus de 1,5 milliards d'euros supplémentaires en rythme annuel d'ici 2024 en accélérant sa transformation et ses ses programmes d'efficacité et de réductions de coûts.



Ces économies doivent venir s'ajouter aux 2,6 milliards d'euros de réductions de coûts annuelles visées à horizon 2022, qui avaient été dévoilées en 2018, précise le groupe allemand dans un communiqué.



Les économies qu'il entend réaliser au cours des années à venir devraient notamment provenir de nouvelles suppressions de postes, explique le géant de la chimie et de la pharmacie, qui dit également vouloir procéder à des cessions d'activités non-stratégiques et peu rentables.



Dans son communiqué, Bayer indique que son chiffre d'affaires en 2021 devrait se situer à peu près au même niveau qu'en 2020, en dépit de l'impact de la crise du Covid-19, qui se fait particulièrement sentir sur ses activités de protection des récoltes agricoles.



A ce titre, le groupe envisage de comptabiliser une charge de dépréciation hors trésorerie comprise entre cinq et 10 milliards de dollars pour sa branche agrochimique 'Crop Science'.



Quant au bénéfice de base ('core), celui-ci devrait se situer en 2021 à un niveau légèrement inférieur à celui de 2020 à taux de change constants, précise le groupe.



Toutes ces annonces recevaient un accueil glacial de la part des investisseurs jeudi à la Bourse de Francfort, où l'action Bayer décrochait de plus de 11% dans les premiers échanges.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.