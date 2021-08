Bayer : Plus optimiste pour le reste de son exercice

(CercleFinance.com) - Bayer a dévoilé jeudi des pertes au titre de son deuxième trimestre, conformément aux attentes, tout en se montrant 'optimiste' concernant le reste de son exercice, anticipant une croissance plus forte que prévu.



Le géant allemand de la chimie, dont le titre figure au DAX, s'attend désormais à une hausse de 6% de son chiffre d'affaires annuel, qui devrait s'établir autour de 44 milliards d'euros.



Le groupe avait précédemment évoqué une croissance de l'ordre de 3%, c'est-à-dire un chiffre d'affaires compris entre 42 et 43 milliards d'euros.



Sur le deuxième trimestre, le chiffre d'affaires a grimpé de 12,9% sur une base ajustée, à plus de 10,8 milliards, pour une perte opérationnelle (Ebit) qui ressort à près de 2,3 milliards d'euros.



Ce résultat négatif s'explique par la charge nette de 3,9 milliards d'euros qui avait été provisionnée la semaine dernière afin de faire face aux litiges américains concernant le glyphosate.



Bayer a également annoncé ce matin le rachat de Vividion Therapeutics, un groupe biopharmaceutique américain spécialisé dans la médecine de précision.



Cette acquisition, destinée à renforcer son pipeline de médicaments, s'est faite sur la base d'un prix de 1,5 milliards de dollars, auquel pourraient s'ajouter 500 millions de dollars sous forme de paiements d'étape.



A la Bourse de Francfort, l'action Bayer reculait de 1,3% jeudi matin suite à toutes ces annonces.



