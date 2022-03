Bayer : Plan d'investissement sur trois ans

(CercleFinance.com) - Bayer annonce son intention d'investir, sur les trois prochaines années, environ deux milliards d'euros dans les capacités de fabrication et de chaîne d'approvisionnement de sa division pharmaceutique pour soutenir la transformation de son activité de santé.



'En investissant dans les nouvelles technologies, l'automatisation et la numérisation, Bayer mettra en oeuvre un programme complet pour améliorer considérablement sa fabrication pharmaceutique', explique le groupe allemand de santé et d'agrochimie.



Une partie importante des investissements sera consacrée à l'amélioration des capacités en biotechnologie, au renforcement de la production de thérapies cellulaires et géniques de Bayer ainsi qu'à l'expansion de son site de fabrication à Berkeley, aux États-Unis.



