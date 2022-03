Bayer : Participation au financement d'Affini-T Therapeutics

(CercleFinance.com) - Bayer annonce que son bras d'investissement Leaps by Bayer a participé à un financement de 175 millions de dollars au profit d'Affini-T Therapeutics, une société américaine de biotechnologie qui travaille à utiliser la puissance des lymphocytes T contre les mutations oncogènes.



Affini-T s'engage à développer des médicaments susceptibles de changer la vie des patients atteints de cancers à tumeur solide intraitables, qui représentent un besoin critique non satisfait car les options de traitement actuelles manquent de durabilité et d'efficacité.



'Sa plate-forme exclusive a le potentiel de fournir des thérapies transformatrices aux patients atteints de variantes mutantes de KRAS, la mutation oncogène la plus répandue dans les tumeurs solides', précise le groupe allemand de santé et d'agrochimie.



