Bayer : Partenariat avec Prospera Technologies

(CercleFinance.com) - Bayer annonce un partenariat avec la startup israélienne Prospera Technologies, spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), pour développer des solutions numériques intégrées visant à aider les producteurs de légumes sous serres.



Cette collaboration combinera les capacités en IA et en données de Prospera avec l'expertise de Bayer en production de légumes, protection de cultures et transformation numérique, de façon à proposer un service tout-en-un fondé sur le cloud.



