Bayer : Partenariat avec M2i pour les phéromones

(CercleFinance.com) - Bayer annonce un partenariat avec la société française M2i Group pour fournir aux producteurs de fruits et légumes du monde entier des produits biologiques de protection des cultures à base de phéromones.



Grâce à cet accord, l'agrochimiste allemand deviendra le distributeur exclusif de certains produits M2i ciblant les lépidoptères nuisibles dans les cultures telles que les fruits à noyau et à pépins, les tomates et les raisins.



'Les phéromones biologiques présentent une opportunité non toxique et innovante pour la protection biologique des cultures tout en préservant la biodiversité et les pollinisateurs bénéfiques', met-il en avant.



