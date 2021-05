Bayer : Partenariat avec la Fondation Alexander von Humboldt

(CercleFinance.com) - Bayer annonce que sa Fondation va étendre sa collaboration avec la Fondation Alexander von Humboldt, lui octroyant trois millions d'euros pour financer des bourses de recherche pour étudiants et créer un centre de recherche pour les scientifiques confirmés.



Dans le cadre de cette collaboration de six ans, les deux Fondations visent à promouvoir les scientifiques d'Afrique subsaharienne, et plus spécifiquement la recherche dans les domaines de la durabilité, de la santé et de la nutrition.



