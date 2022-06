Bayer : Ouvre un nouveau centre de R&D dans le Massachusetts

(CercleFinance.com) - Bayer AG a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son nouveau centre de recherche et d'innovation à Kendall Square à Boston-Cambridge, Massachusetts (États-Unis), élargissant encore l'empreinte de l'entreprise dans l'un des sites de recherche et développement pharmaceutiques les plus innovants au monde.



Ce site de plus de 5700 m² a nécessité un investissement de 140 millions de dollars. Il abrite un nouveau centre de recherche en oncologie moléculaire de précision équipé de laboratoires et de bureaux de pointe pour le développement de nouvelles thérapies ciblées contre le cancer pour les patients.

En outre, le centre accueille également une équipe de recherche nouvellement créée qui se concentre sur l'exploitation des techniques de biologie chimique pour propulser davantage le processus de développement de médicaments oncologiques de la société.



'Notre nouveau centre de recherche et d'innovation Bayer à Kendall Square fait partie de notre stratégie visant à être à la pointe de la découverte scientifique et de l'innovation révolutionnaire pour de meilleurs soins de santé aux patients', a déclaré Stefan Oelrich, membre du conseil d'administration de Bayer AG et président de Bayer. Division Pharmaceutique. '



