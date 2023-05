Bayer : Ouvre le premier incubateur Co.Lab Life à Cambridge

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé hier l'inauguration de son nouvel incubateur de sciences de la vie, baptisé 'Co.Lab Cambridge', situé à Kendall Square à Cambridge, aux États-Unis.



Le Co.Lab Cambridge de Bayer est spécialement conçu pour soutenir les entrepreneurs de pointe dans le domaine des thérapies cellulaires et génétiques en leur donnant accès à l'expertise de Bayer à l'échelle de l'entreprise, ainsi qu'à des laboratoires et des bureaux ultramodernes.



'L'ouverture de notre Co.Lab Cambridge au même endroit que le Centre de recherche et d'innovation de Bayer créera une communauté interdisciplinaire exceptionnelle', commente Friedemann Janus, directeur par intérim du développement commercial et de l'innovation ouverte chez Bayer Pharmaceuticals.



Le site comprend des laboratoires de pointe et un espace de travail collaboratif conçu spécifiquement pour soutenir les entrepreneurs qui se concentrent sur le développement de la prochaine génération de thérapies cellulaires et géniques.



