Bayer : Obtient la désignation Fast Track pour l'asundexian

(CercleFinance.com) - Bayer annonce aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé la désignation Fast Track à son médicament expérimental asundexian en tant que traitement potentiel pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux et les embolies systémiques chez les personnes souffrant de fibrillation auriculaire.



Cette nouvelle fait suite à la première désignation Fast Track de l'asundexian par la FDA américaine pour la prévention des accidents vasculaires cérébraux chez les patients ayant subi un accident ischémique non cardioembolique, qui a été accordée en 2022.



L'asundexian est un agent expérimental dont l'utilisation n'a été approuvée par aucune autorité sanitaire, dans aucun pays. Il est actuellement évalué comme un inhibiteur potentiel du facteur XIa (FXIa) administré par voie orale une fois par jour dans la prévention de la thrombose.



'L'asundexian est actuellement étudié en tant que candidat dans une classe entièrement nouvelle d'options de traitement antithrombotique visant à moduler la coagulation, à répondre aux préoccupations des patients et à se concentrer sur les indications où l'anticoagulation actuelle n'est pas utilisée', souligne Christian Rommel, membre du comité exécutif de la division pharmaceutique de Bayer AG et responsable de la recherche et du développement.



