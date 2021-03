Bayer : Objectifs fixés à horizon 2024

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa journée investisseurs, Bayer estime qu'à horizon 2024, son BPA core devrait se situer entre sept et 7,50 euros à taux de change constants, et que son cash-flow libre devrait se monter à environ cinq milliards d'euros.



La croissance des ventes du groupe allemand d'agrochimie et de santé devrait reprendre son élan en 2021 et s'accélérer encore dans les années suivantes. D'ici 2024, son chiffre d'affaires devrait selon lui atteindre 43 à 45 milliards d'euros.



Outre la croissance prévue, le programme d'efficacité annoncé en septembre 2020 contribuera également à renforcer sa capacité de profits : il devrait d'après lui permettre des économies annuelles de plus de 1,5 milliard d'euros à partir de 2024.



