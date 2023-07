Bayer : Objectifs abaissés pour 2023

(CercleFinance.com) - Bayer annonce abaisser ses objectifs annuels pour anticiper désormais, hors effets de change, un chiffre d'affaires entre 48,5 et 49,5 milliards d'euros, un EBITDA avant éléments exceptionnels entre 11,3 et 11,8 milliards, ainsi qu'un BPA core entre 6,20 et 6,40 euros.



Le groupe allemand d'agrochimie et de santé, qui avait déjà fait marque de prudence lors de sa dernière publication trimestrielle, explique cet ajustement principalement en raison d'une nouvelle baisse significative des ventes de produits à base de glyphosate.



Pour le deuxième trimestre 2023, Bayer estime que son chiffre d'affaires devrait s'élever à environ 11 milliards d'euros, son EBITDA avant exceptionnel, aux alentours de 2,5 milliards, et son BPA, à environ 1,20 euro.



