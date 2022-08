Bayer : Nouvelles données positives de Kerendia

(CercleFinance.com) - De nouvelles données indiquent des effets positifs de Kerendia TM (finerenone) sur la mortalité chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique et de diabète de type 2.



Les données présentées aujourd'hui au congrès 2022 de la Société européenne de cardiologie mettent en évidence le potentiel de Kerendia TM (finerenone), par rapport au placebo, pour réduire de manière significative l'incidence de la mort subite cardiaque chez un large éventail de patients atteints d'insuffisance rénale chronique (IRC) et de diabète de type 2 (DT2) à un stade précoce.



' La maladie rénale chronique est une maladie courante mais largement sous-reconnue et potentiellement mortelle. L'insuffisance rénale chronique peut raccourcir l'espérance de vie des patients diabétiques jusqu'à 16 ans, par rapport à la population générale vivant sans l'une ou l'autre maladie ', a déclaré Gerasimos Filippatos, M.D., professeur de cardiologie à l'Université nationale d'Athènes, en Grèce, et co-chercheur principal des essais cliniques de phase III FIDELIO-DKD et FIGARO-DKD.



