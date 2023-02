Bayer : Nouvelle indication pour le darolutamide au Japon

(CercleFinance.com) - Bayer annonce que l'autorité de santé japonaise a approuvé le darolutamide, en association avec ADT (une thérapie de privation androgénique) et docétaxel dans le traitement du cancer de la prostate métastatique.



Cette approbation s'appuie sur les résultats positifs d'un essai de phase III ayant montré que l'association darolutamide + ADT + docétaxel avait réduit de 32,5% le risque de décès par rapport au schéma thérapeutique ADT + docétaxel, chez les patients atteints de cancer métastatique de la prostate hormono-sensible (mHSPC).



Les résultats ont d'ailleurs été publiés dans The New England Journal of Medicine.



Bayer rappelle que le darolutamide était déjà approuvé au Japon pour le traitement des patients atteints d'un cancer de la prostate non métastatique résistant à la castration (nmCRPC) sous le nom de marque NubeqaTM.



