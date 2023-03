Bayer : Nouvelle indication en Chine pour Nubeqa

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé mardi que l'Agence chinoise des médicaments avait approuvé Nubeqa en association avec le docetaxel dans le traitement du cancer de la prostate métastatique hormonosensible (mHSPC).



Le groupe pharmaceutique allemand rappelle que Nubeqa, qu'il commercialise avec le finlandais Orion, était déjà autorisé en Chine pour le traitement des patients atteints d'un cancer de la prostate résistant à la castration et non métastatique (CPRC), mais présentant un risque élevé de développer des métastases.



Cette approbation intervient alors que les cas de cancer de la prostate se sont significativement accrus en Chine ces dernières années, avec près d'un patient sur trois aujourd'hui diagnostiqué à un stade métastatique.



Lors d'essais cliniques, Nubeqa associé au docetaxel avait permis de réduire de 32,5% le risque de décès des patients atteints d'un mHSPC en comparaison d'un traitement à base d'ADT et de docetaxel.



