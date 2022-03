Bayer : Nouvelle directrice financière pour l'agrochimie

(CercleFinance.com) - Bayer annonce des changements dans l'équipe de direction de sa division Crop Science (agrochimie), Kelly Gast reprenant les fonctions de directrice financière (CFO) à compter du 1er avril prochain, en remplacement de Michael A Schulz.



Ce dernier, directeur financier de cette division pendant plus d'une décennie, a en effet décidé de quitter Bayer pour des raisons personnelles après 16 ans au sein du groupe allemand d'agrochimie et de pharmaceutiques.



Par ailleurs, Sara Boettiger, responsable de la durabilité mondiale et des affaires publiques, a fait part de son souhait de quitter le groupe. Ses équipes sont en conséquence intégrées à l'équipe de stratégie, sous la direction de Frank Terhorst, depuis le 1er mars.



