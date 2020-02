Bayer : Nouveau président du conseil de surveillance

(CercleFinance.com) - Bayer annonce la nomination de Norbert Winkeljohann comme président du conseil de surveillance, succédant à Werner Wenning qui quittera le poste à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires du 28 avril prochain.



Norbert Winkeljohann fait partie du conseil de surveillance du groupe allemand d'agrochimie-pharmacie depuis mai 2018 et a été président du conseil de direction de PricewaterhouseCoopers Europe jusqu'en juin 2018.



Le siège de représentant des actionnaires au conseil de surveillance deviendra alors vacant et sera repris par Horst Baier, l'ancien directeur financier de TUI Group. Il remplacera Norbert Winkeljohann comme président du comité d'audit.



