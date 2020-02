Bayer : Nomme un nouveau président du conseil de surveillance

(CercleFinance.com) - Bayer a déclaré avoir nommé Norbert Winkeljohann, l'ancien PDG de PwC pour l'Europe et l'Allemagne, président de son conseil de surveillance, à compter de fin avril.



Winkeljohann, 62 ans, succèdera à Werner Wenning, 73 ans, qui a décidé de se retirer à partir de l'assemblée générale des actionnaires du 28 avril.



Werner Wenning - qui était président du conseil de surveillance depuis le 1er octobre 2012 et avait été élu jusqu'en 2022 - a déclaré l'année dernière qu'il avait l'intention de démissionner, car il a atteint la limite d'âge.



Il travaille chez Bayer depuis plus de 50 ans, après avoir rejoint l'entreprise en 1966 en tant que stagiaire commercial. Après avoir occupé divers postes, il est devenu directeur financier en 1997 et président du conseil d'administration entre 2002 et 2010.



