Bayer : Nomination dans la recherche en oncologie

(CercleFinance.com) - Bayer annonce la nomination de Dominik Ruettinger en tant que nouveau responsable de la recherche et du développement précoce en oncologie au sein de sa division pharmaceutique, nomination qui prendra effet à compter du 1er octobre prochain.



Précédemment, Dominik Ruettinger travaillait depuis 2011 chez le groupe de santé suisse Roche, où il dirigeait le développement clinique précoce et de biomarqueurs, au sein de ses activités de recherche et de développement précoce pharmaceutiques.



