Bayer : Lourde perte sur des dépréciations au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Bayer cède 1% à Francfort après la publication d'une perte nette de 1,89 milliard d'euros au titre du deuxième trimestre 2023, plombée par des pertes sur dépréciations de 2,3 milliards, ainsi que d'un BPA 'coeur' en recul de 36,8% à 1,22 euro.



Le groupe allemand a vu son EBITDA avant éléments exceptionnels se contracter de 24,5% à 2,53 milliards d'euros, pour un chiffre d'affaires d'un peu plus de 11 milliards, en baisse de 8,2% hors effets de changes et de périmètre.



Toujours en organique, le CA de l'agrochimie a chuté de 18,5%, principalement en raison d'une forte baisse des volumes et des prix du glyphosate, tandis que le CA pharmaceutique est resté stable et que celui de la santé grand public a augmenté de 5,4%.



Bayer confirme ses objectifs annuels (abaissés en juillet) hors effets de changes d'un chiffre d'affaires entre 48,5 et 49,5 milliards d'euros, d'un EBITDA avant éléments exceptionnels entre 11,3 et 11,8 milliards, ainsi que d'un BPA core entre 6,20 et 6,40 euros.



