Bayer : Le titre recule après les résultats de 4ème trimestre

Bayer a fait état jeudi de résultats trimestriels en baisse, le géant allemand de la chimie et de la pharmacie ayant pâti entre autres d'effets de change défavorables.



Sur le quatrième trimestre, son excédent brut d'exploitation (Ebitda) avant éléments exceptionnels est ressorti à 2,4 milliards d'euros, soit un repli de 3% par rapport aux 2,5 milliards annoncés pour la même période de l'exercice précédent.



Ses ventes ont chuté de 7% à moins de 10 milliards d'euros, le groupe ayant subi un effet de change négatif.



Si son résultat net sur le quatrième trimestre ressort positif à hauteur de 308 millions d'euros, Bayer accuse une perte nette de l'ordre de 10,5 milliards d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2020, une performance néanmoins meilleure que prévu puisque les analystes attendaient un manque à gagner de plus de 12 milliards d'euros.



L'inventeur de l'aspirine a déclaré qu'il anticipait pour cette année des ventes comprises entre 42 et 43 milliards d'euros, soit une croissance de 3% en données ajustées.



Son EBE avant éléments exceptionnels devrait lui se situer entre 11,2 et 11,5 milliards d'euros, contre 7,1 milliards d'euros l'an dernier.



A Francfort, l'action Bayer perdait environ 1% après la publication de ces chiffres, alors que l'indice DAX grignotait environ 0,1%.



